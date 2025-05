Trentino due incidenti in 24 ore | elisoccorso in azione e traffico in tilt sulla Gardesana

Due incidenti in sole 24 ore hanno messo a dura prova il Trentino, con traffico in tilt sulla Gardesana. L'intervento tempestivo dell'elisoccorso e delle ambulanze ha riportato l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale. Mentre ci godiamo la bellezza dei nostri paesaggi, è fondamentale ricordare l'importanza della prudenza alla guida. La strada può essere insidiosa: non sottovalutiamola!

Soccorsi all'alba per due feriti. È scattato alle 8:15 l'allarme per un grave incidente avvenuto nella mattinata di sabato 31 maggio in Trentino, che ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi di emergenza. Sul posto sono giunti l'elicottero di Trentino Emergenza, due ambulanze e un'auto medica. Le squadre sanitarie hanno prestato assistenza a due uomini, di 73 e 30 anni, che sono stati trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure necessarie. Dinamica ancora sconosciuta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, e le autorità stanno raccogliendo elementi per capire cosa sia accaduto.

Incidenti lavoro: operaio colpito da trave, 25enne muore in Trentino

Un grave incidente sul lavoro a Sella Giudicarie, Trentino, si è concluso con la tragica morte di un operaio di 25 anni, colpito da una trave.

