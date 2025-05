Trentino Alto Adige trovato morto l' alpinista disperso sul Gran Zebrù

Una tragedia in montagna scuote il Trentino-Alto Adige: Fabio Trevisan, 28 anni, è stato trovato senza vita sul Gran Zebrù, vittima di una valanga. Questo drammatico evento mette in luce l’importanza della sicurezza in alpinismo, un'attività sempre più popolare, ma anche rischiosa. Mentre molti cercano avventure tra le vette, ricordiamo che la montagna può riservare insidie imprevedibili. La prudenza non è mai troppa.

E' stato trovato senza vita oggi l'alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù, la seconda vetta più alta del Trentino-Alto Adige. Ieri mattina Fabio Trevisan, 28 anni di Laives, si trovava nell'area in compagnia di un amico, quando durante la salita lungo un canalone è stato travolto da una valanga e trascinato via per circa 300 metri. Per il suo compagno di cordata solo un gran spavento, visto che è stato solo sfiorato dalle masse nevose. Le ricerche ed il ritrovamento del corpo. Nella giornata di ieri, a causa dell'elevato rischio valanghe, le ricerche si sono svolte quasi esclusivamente dall'elicottero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trentino Alto Adige, trovato morto l'alpinista disperso sul Gran Zebrù

I comuni più ricchi del Trentino Alto Adige, non ci sono Bolzano e Trento

Nonostante Bolzano e Trento siano le città più conosciute del Trentino Alto Adige, i comuni più ricchi della regione sorprendono.

Cerca Video su questo argomento: Trentino Alto Adige Trovato Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il corpo di un uomo senza vita trovato sui prati del Talvera; Trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa, sospetti sulla compagna; Il corpo di un uomo senza vita trovato sui prati del Talvera; Un Presidio Slow Food per l’olivicoltura dell’Alto Garda. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trentino Alto Adige, Trovato morto l'alpinista disperso sul Gran Zebrù

Lo riporta tg24.sky.it: Ieri mattina Fabio Trevisan, 28 anni di Laives, si trovava nell'area in compagnia di un amico, quando durante la salita lungo un canalone è stato travolto da una valanga e trascinato via per circa 300 ...

Elezioni comunali Trentino Alto Adige, a Trento Ianeselli (Csx) confermato al primo turno con oltre il 54%, a Bolzano ballottaggio Corrarati-Andriollo

Riporta fanpage.it: Conclusa la tornata elettorale in Trentino Alto Adige: si votava in 111 comuni nella ... alle comunali non ha trovato la quadra con Lega, Forza Italia e FdI esprimendo un proprio candidato sindaco.

Elezioni Trentino Alto Adige, centrodestra in testa con Claudio Corrarati a Bolzano. Trento verso il ballottaggio

Segnala ilmattino.it: Sono aperti dalle ore 7 i seggi per le elezioni comunali in Trentino Alto Adige. Si vota fino alle ore 22. Sono chiamati alle urne gli elettori di 111 Comuni nella Provincia autonoma di Bolzano e ...