Trent Alexander-Arnold firma con il Real Madrid Di Maria torna al Rosario Central

Trent Alexander-Arnold sbarca al Real Madrid, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Con un contratto fino al 2031, il terzino inglese porta la sua visione di gioco e tecnica al Santiago Bernabéu, mentre il club si prepara a una rinascita con Xabi Alonso in panchina. In un calcio sempre più dinamico, è interessante notare come i grandi nomi si muovano per creare squadre pronte a dominare la scena europea. E mentre Alexander-Arnold si unisce ai blancos

Trent Alexander-Arnold è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club blanco, che sarà guidato da Xabi Alonso dopo la conclusione del ciclo Ancelotti, ha comunicato l’ingaggio del terzino ex Liverpool che ha firmato un contratto di sei stagioni, fino al 2031. Il nazionale inglese, 26 anni, arrivato a parametro zero, lascia i reds dopo aver vinto tutto con il club di Anfield, nel dettaglio 1 Champions, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea e 1 inglese, 2 Premier League, 1 FA Cup e 2 Coppe di Lega. Il Real sottolinea che il giocatore disputerà il Mondiale per club in programma negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trent Alexander-Arnold firma con il Real Madrid, Di Maria torna al Rosario Central

