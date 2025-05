Treni | ritardi fino a 40 minuti sull’alta velocità Firenze-Bologna

Disagi in arrivo per chi viaggia tra Firenze e Bologna: ritardi fino a 40 minuti sull'alta velocità. La stazione di Santa Maria Novella è diventata un vero e proprio punto di crisi, con lunghe code di turisti in attesa di informazioni e biglietti. Questo episodio mette in luce l'importanza di ottimizzare il trasporto ferroviario, un tema sempre più attuale in un'epoca che predilige la sostenibilità e il viaggio veloce. Non lasciarti sorprendere!

Notevoli i disagi alla stazione di Santa Maria Novella dove si sono formate lunghe code di turisti alla biglietteria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni: ritardi fino a 40 minuti sull’alta velocità Firenze-Bologna

Treni, modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Firenze-Pisa

Domeniche 18 e 25 maggio, la circolazione dei treni sulla linea Firenze-Pisa subirà modifiche. Dalle 10.

Cerca Video su questo argomento: Treni Ritardi Fino 40 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sciopero ferroviario di venerdì 23 maggio, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti; Treni, problemi alla linea nel Milanese: ritardi fino a due ore per Alta velocità; Treni, sarà un’estate di cantieri e ritardi: più di 40 le linee interrotte, ecco quali sono le tratte più colpite; Treno fermo a Melegnano sulla Milano-Bologna: ritardi e disagi per i pendolari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Treni, ritardi fino a 40 minuti sulla linea alta velocità tra Firenze e Bologna

Segnala msn.com: “La circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea a San Piero a Sieve”, si legge sul sito di Trenitalia ...

Treni, problemi alla linea nel Milanese: ritardi fino a due ore per Alta velocità

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Treni, problemi alla linea nel Milanese: ritardi fino a due ore per Alta velocità ...

Caos treni sulla linea Milano-Bologna: ritardi fino a due ore

repubblica.it scrive: Problemi sulla linea all'altezza di Melegnano, alle porte di Milano, causano dalle 14:45 rallentamenti sulla linea in direzione di Bologna. Per questo i treni fanno percorsi alternativi con ritardi ...