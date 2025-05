Treni ritardi fino a 40 minuti sulla linea alta velocità tra Firenze e Bologna

Ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità tra Firenze e Bologna: un inconveniente tecnico ha messo in crisi i pendolari. Questa situazione non è solo un fastidio temporaneo, ma evidenzia le sfide che il settore ferroviario deve affrontare nel garantire servizi efficienti. Con l’aumento della domanda di mobilità sostenibile, è fondamentale un investimento serio nell’infrastruttura. Rimanete sintonizzati, perché il viaggio verso il futuro dei trasporti è appena iniziato!

Firenze, 31 maggio 2025 – Problemi tecnici sulla linea ferroviaria: ritardi sulla tratta Firenze Bologna dell’alta velocità. “La circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea a San Piero a Sieve”, si legge sul sito di Trenitalia. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Prato, possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. Sul portale è presente anche l’elenco dei treni alta velocità direttamente coinvolti che fermano a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV: • FR 9574 Reggio Di Calabria Centrale (21:22) - Milano Centrale (8:50) del 30 maggio • FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00) • FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38) • FR 9303 Milano Centrale (5:50) - Roma Termini (10:35) • FR 9508 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:11) • FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48) • FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, ritardi fino a 40 minuti sulla linea alta velocità tra Firenze e Bologna

