Tregua a Gaza | Hamas accoglie la proposta Usa ma pone nuove condizioni I nodi da sciogliere

La tregua a Gaza apre a nuove possibilità, ma non senza serrare i ranghi: Hamas accoglie la proposta USA, ma con riserve. In un contesto di tensione globale, il dialogo potrebbe rappresentare una svolta storica. Tuttavia, le nuove condizioni sollevate dall'organizzazione palestinese evidenziano che il cammino verso la pace è costellato di nodi intricati da sciogliere. Riuscirà la comunità internazionale a farsi ascoltare? La risposta potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente.

Hamas ha formalizzato una risposta positiva, ma con riserve, alla proposta di cessate il fuoco avanzata dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, David Witkoff. Sebbene l’organizzazione palestinese abbia dato il suo assenso iniziale alla tregua di 60 giorni, il gruppo ha posto alcune condizioni, sollevando dubbi su aspetti cruciali dell’accordo e chiedendo modifiche alla proposta. La risposta è stata consegnata ai mediatori internazionali, i quali ora stanno lavorando per cercare un compromesso che possa soddisfare entrambe le parti. Le riserve di Hamas: rilascio degli ostaggi e tempistiche. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tregua a Gaza: Hamas accoglie la proposta Usa, ma pone nuove condizioni. I nodi da sciogliere

Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce

Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione.

Gaza, Hamas risponde a proposta Usa: ok scambio prigionieri ma vuole cessate il fuoco permanente

Riporta msn.com: Il gruppo armato palestinese ha inviato la risposta all'inviato Usa Witkoff alla proposta di cessate il fuoco, già accettata da Israele. Hamas chiede tregua permanente e ritiro di Israele da Gaza: le ...

Medio Oriente: Hamas pronta al sì condizionato al piano di tregua degli Usa'

Scrive ansa.it: Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'. Israele non coopererà con i ministri arabi in Cisgiordania per un incontro con Abu Mazen (ANSA) ...

Tregua a Gaza, Hamas apre alla proposta Usa: «Risposta positiva, ma con riserve»

unionesarda.it scrive: La bozza condivisa da tutte le fazioni. Sul fronte umanitario non si spegne la speranza, Tajani: «Il piccolo Adam verrà in Italia a curarsi» ...