trecento artisti hanno firmato una lettera per il governo del regno unito riguardo alla situazione di gaza

Oltre 300 artisti, da Annie Lennox a Dua Lipa, si uniscono per una causa urgente: chiedere al governo britannico di fermare la sua complicità negli orrori di Gaza. Questa mobilitazione mette in luce un trend crescente nel mondo dello spettacolo, dove le celebrità utilizzano la loro voce per promuovere giustizia sociale. La loro lettera non è solo un grido d'allerta, ma un potente invito all'azione per tutti noi.

Oltre trecento artisti, tra i quali cantanti, attori, registi, calciatori e personalità pubbliche di vario tipo hanno inviato una lettera al governo del Regno Unito per invitarlo a non essere più «complice degli orrori di Gaza». Annie Lennox, Benedict Cumberbatch, Dua Lipa, Danny Boyle, Noomi Rapace, Lena Headey, Noomi Rapace e Tilda Swinton sono solo alcuni dei firmatari della missiva indirizzata alle istituzioni. Sintratta di un'iniziativa di Choose Love, organizzazione che, dal 2015 aiuta rifugiati in ogni parte del mondo. La lettera chiede al primo ministro Keir Starmer di porre fine alla vendita di armi a Israele, e d'impegnarsi affinché si raggiunga un cessate il fuoco che riporti la pace e che permetta agli operatori umanitari di aiutare la popolazione palestinese.

