Tre progetti sul tavolo Corsa contro il tempo

In un momento in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, la progettazione del nuovo ponte tra Calusco e Paderno d’Adda si presenta come un’opportunità imperdibile. Tre progetti sono in corsa, ma solo uno potrà trasformare il nostro modo di viaggiare. La partecipazione della comunità sarà fondamentale per dare vita a una infrastruttura che possa davvero rispondere alle esigenze del territorio. Rimanete sintonizzati!

I prossimi mesi saranno decisivi per decidere come dovrà essere il nuovo ponte ferroviario e stradale che collegherà Calusco d’Adda e Paderno d’Adda in sostituzione dell’attuale Ponte San Michele. Il dibattito pubblico si svolgerà esaminando le soluzioni progettuali derivanti dalle alternative studiate al fine di raccogliere le osservazioni e le proposte che consentiranno a Rfi di approfondire e migliorare la soluzione che risulterà tecnicamente e socialmente più sostenibile da realizzare. Rete Ferroviaria Italiana conta sulla nuova infrastruttura per potenziare la direttrice che da SeregnoMonza va a Bergamo, in particolare con il raddoppio della tratta Carnate – Ponte San Pietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre progetti sul tavolo. Corsa contro il tempo

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta''

A Paderno d'Adda si prospetta un'emergenza: il ponte San Michele, simbolo della zona, rischia di diventare inagibile entro il 2030.

