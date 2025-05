Tre notti di lavoro sull' A1 tra Orte e Orvieto | chiudono gli svincoli e tratto di autostrada

Tre notti di lavoro sull'A1 tra Orte e Orvieto: un'azione necessaria per la sicurezza stradale! Dalle 22 del 3 giugno, gli svincoli chiuderanno per permettere la riqualifica delle barriere. Questo intervento non è solo un'opportunità per migliorare la viabilità , ma si inserisce in un trend più ampio di investimenti infrastrutturali in Italia. Un passo verso strade più sicure per tutti, perché la sicurezza non va mai in vacanza!

Interventi notturni sulla A1 Milano-Napoli che riguardano lo svincolo di Orte e il tratto fino ad Orvieto. Nello specifico dalle 22 di martedì 3 giugno alle 5 del 4 giugno, per consentire l'allestimento di un'area cantiere per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e per attività di.

