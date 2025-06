Tre notti di lavori sull' A1 tra Orte e Orvieto | chiudono gli svincoli e tratto di autostrada

Attenzione automobilisti! Da martedì 3 luglio, l'A1 tra Orte e Orvieto sarà chiusa per tre notti. Gli svincoli resteranno inaccessibili dalle 22 alle 5, a causa di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Mentre il miglioramento della viabilità è fondamentale, preparati a pianificare il tuo viaggio. Questo intervento si inserisce nel più ampio trend di investimenti sull'infrastruttura stradale italiana, volto a garantire una maggiore sicurezza per tutti. Non lasciarti sorpresa!

Interventi notturni sulla A1 Milano-Napoli che riguardano lo svincolo di Orte e il tratto fino ad Orvieto. Nello specifico dalle 22 di martedì 3 giugno alle 5 del 4 giugno, per consentire l'allestimento di un'area cantiere per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e per attività di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tre notti di lavori sull'A1 tra Orte e Orvieto: chiudono gli svincoli e tratto di autostrada

