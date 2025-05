Tre impianti in aree vincolate e vicine a garzaie

Tre nuovi impianti fotovoltaici in aree vincolate segnano un passo audace verso la sostenibilità energetica. Con oltre 17.000 pannelli solari, il progetto "Pavia 1" non solo promette di produrre energia pulita, ma sfida anche le convenzioni su dove si possa investire nel rinnovabile. Mentre l'Italia cerca di ridurre le emissioni, questa iniziativa potrebbe rappresentare un modello per conciliare agricoltura e innovazione energetica. Rimanete sintonizzati per seguire i

Tre impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare attraverso moduli fotovoltaici a terra. Un'area agricola di 15,4 ettari, secondo Renantis Solutions, la società che ha proposto l'intervento dovrebbe trasformarsi in una distesa di 17.352 pannelli solari. Il primo progetto, denominato " Pavia 1 " si estende su 4,62 ettari e prevede l'installazione di 4.368 pannelli con una potenza di 2.555,28 chilowatt picco. " Pavia 2 " nelle intenzione dei proponenti si dovrebbe estendere su 3,02 ettari per 3.408 pannelli con un kwp di 2.147,004. Più "ricco" l'intervento denominato " Pavia 3 " che nelle intenzioni si dovrebbe estendere su 7,84 ettari sui quali Renantis Solutions vorrebbe posizionare 9.

Aree idonee per gli impianti d'energia rinnovabile, la regione prova a fissare i paletti per legge

La regione si prepara a definire le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile, un passo cruciale nella transizione energetica in corso.

