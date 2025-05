Tre furti di rame in tre comuni | 34enne colto in flagrante e arrestato dai Carabinieri

Un 34enne è stato arrestato a Maranello dopo tre furti di rame in altrettanti comuni. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante: il furto di metalli è in aumento, alimentato dalla crescente domanda nel mercato nero. Ma non è solo una questione di sicurezza economica; la sottrazione di rame mette a rischio anche progetti di sostenibilità, legati al riciclo e all'energia. Chi proteggerà il nostro futuro?

È stato arrestato a Maranello, nella mattinata di ieri, un uomo di 34 anni residente a Serramazzoni (MO), ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati perpetrati ai danni di abitazioni e strutture private ubicate nei comuni di Maranello, Fiorano Modenese (MO) e Casalgrande (RE).

