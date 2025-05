Travolto in bici da un' auto gravissimo un uomo

Un incidente stradale drammatico ha scosso la comunità, con un uomo di 33 anni in condizioni gravissime dopo essere stato investito mentre pedalava. Questo evento riporta l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza dei ciclisti nelle nostre città. Con l’aumento del ciclismo come scelta sostenibile, è fondamentale garantire strade più sicure per tutti. La mobilità green deve andare di pari passo con la protezione degli utenti più vulnerabili.

Un uomo di 33 anni si trova in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta. È accaduto poco prima di mezzanotte di sabato 31 maggio in via 21 Aprile, nel tratto compreso fra via Campagna e piazzale Torino. La dinamica precisa la stanno ancora vagliando gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Travolto in bici da un'auto, gravissimo un uomo

Travolto da camioncino senza freno a mano: morto un uomo

Tragedia questa mattina a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita travolto da un camioncino in via Val d’Olivi.

Cerca Video su questo argomento: Travolto Bici Auto Gravissimo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ciclista 79enne travolto da un’auto nella rotonda: l’anziano ha battuto la testa, è gravissimo al ’Bufalini’; Bimbo di 9 anni travolto in bici: le sue condizioni e la dinamica dello schianto; Ciclista investito sulla Provinciale, è gravissimo; Anziano travolto e ucciso in bici a Crocetta, una 72enne rischia il processo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Travolto in bici da un'auto in via 21 Aprile: gravissimo un uomo

Come scrive ilpiacenza.it: Un uomo di 33 anni si trova in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta. È accaduto poco prima di mezzanotte di sabato 31 maggio in via 21 Aprile, nel tratt ...

A Montecastrilli travolto e ucciso imprenditore di 70 anni che passeggiava in bicicletta

Si legge su ilmessaggero.it: MONTECASTRILLI Tragico incidente sulla strada provinciale Amerina: muore in bici Pietro Lapiana, investito da un fuoristrada. Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ...

Turista di 27 anni in bici elettrica viene travolto e ucciso da un'auto: l'incidente sul lungotevere

msn.com scrive: Pattuglie del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute nella nottata in lungotevere maresciallo Cadorna, in prossimità ...