Travolto da una valanga sul Gran Zebrù | disperso Fabio Trevisan

Il mondo dell'alpinismo è in lutto e tensione per la scomparsa di Fabio Trevisan, il giovane scalatore travolto da una valanga sul Gran Zebrù. Questo tragico evento riaccende l'attenzione sui rischi legati alla montagna, soprattutto in un periodo di cambiamenti climatici che influenzano la stabilità della neve. La comunità alpinistica si unisce nella speranza di ritrovare Fabio e riflette sull'importanza della sicurezza in alta quota.

È ancora disperso il giovane alpinista Fabio Trevisan, 28 anni, originario di Laives, in provincia di Bolzano, travolto da una valanga mentre stava scalando il Gran Zebrù, nel gruppo dell' Ortles, in Trentino Alto Adige. L'incidente è avvenuto lungo il canalone est, a quota 3.857 metri, dove il 28enne stava affrontando l'ascesa in compagnia di un amico. Secondo le prime ricostruzioni, una massa di neve instabile si è improvvisamente staccata, travolgendo Trevisan e trascinandolo a valle per circa 300 metri. Il compagno di cordata, che si trovava a breve distanza, è stato solo sfiorato dalla slavina ed è riuscito a lanciare subito l'allarme.

