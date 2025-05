Travolto da un camper uomo portato al Civile in condizioni gravissime

Un tragico risveglio per Desenzano del Garda: un uomo di 69 anni è stato travolto da un camper, riportando gravi ferite. Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in una stagione turistica affollata. Con l'aumento del traffico veicolare, è cruciale riflettere su come migliorare la protezione dei pedoni. La cronaca ci ricorda di non abbassare mai la guardia; la strada deve essere un luogo sicuro per tutti.

Terribile incidente stamattina a Desenzano del Garda. Erano da poco passate le 7, quando, in viale Guglielmo Marconi, un uomo di 69 anni è stato travolto da un camper con a bordo turisti stranieri. L'incidente è avvenuto in un tratto urbano della trafficata arteria cittadina. Per cause ancora. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Travolto da un camper, uomo portato al Civile in condizioni gravissime

Cerca Video su questo argomento: Travolto Camper Uomo Portato Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Travolto dalla motozappa mentre fa lavori nel suo campo, uomo portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

Lo riporta corriereadriatico.it: Un anziano ottantenne è stato travolto dalla motozappa che stava manovrando mentre ... A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa. L'anziano è stato portato in codice rosso all'ospedale di ...

Travolto dalla motozappa mentre fa lavori nel suo campo, uomo portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

Come scrive msn.com: Un anziano ottantenne è stato travolto dalla motozappa che stava manovrando ... L'anziano è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Travolto in moto da un furgone: muore a 63 anni

Lo riporta msn.com: MANCIANO – Il trasporto d’urgenza in elisoccorso alle Scotte non è servito. Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre era in sella a una moto. L’incidente ...