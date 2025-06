Travolti sulle strisce fanno un volo di tre metri | due giovani a Cattinara

Un incidente drammatico accade a Cattinara, dove due giovani, travolti mentre attraversavano sulle strisce pedonali, fanno un volo di tre metri sull'asfalto. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema cruciale in un'epoca in cui la mobilità è sempre più al centro del dibattito pubblico. La questione non riguarda solo i conducenti, ma coinvolge tutti noi: quanto valiamo le vite, anche quelle dei pedoni?

Attraversavano la strada sulle strisce pedonali, poi lo scontro e il volo di tre metri sull'asfalto. Come riporta Il Piccolo, l'incidente è accaduto a una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza di origine straniera, attorno alle 22 e 10 della serata di ieri 30 maggio: un'auto, condotta da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Travolti sulle strisce, fanno un volo di tre metri: due giovani a Cattinara

