Travolta e uccisa in spiaggia a Cervia | Lerry Gnoli positivo alla cocaina come nel 2022

Una tragedia scuote la spiaggia di Cervia: Lerry Gnoli, 54 anni, positivo alla cocaina, ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia, 66 anni. Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’abuso di sostanze, fenomeno sempre più preoccupante. Un punto cruciale da considerare è la necessità di sensibilizzare e prevenire simili incidenti, affinché il mare torni a essere un luogo di gioia, non di dolore.

È emerso dai risultati degli esami tossicologici: Lerry Gnoli, 54 anni, era sotto l’effetto della cocaina quando ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia, 66 anni, su una spiaggia di Pinarella di Cervia. L’uomo era alla guida di una ruspa e, dopo l’incidente, ha allertato immediatamente i soccorsi. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il precedente del 2022: un copione che si ripete. Le indagini hanno portato alla luce un tragico precedente: nel marzo 2022, Gnoli aveva già investito un uomo, Giuseppe Quercioli, 83 anni, noto volontario locale. Anche in quell’occasione, il 54enne era alla guida senza patente – che gli era stata revocata – ed era risultato positivo alla cocaina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolta e uccisa in spiaggia a Cervia: Lerry Gnoli positivo alla cocaina come nel 2022

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

