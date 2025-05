Travolta e uccisa dalla ruspa in spiaggia Lerry Gnoli di nuovo positivo alla cocaina | Da 36 anni lavoravo così nessuno mi diceva niente

Aveva assunto cocaina prima di manovrare la ruspa il 54enne che il 24 maggio mattina ha travolto e ucciso la turista vicentina Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione, sul litorale di Pinarella di Cervia, vicino a Ravenna. Non era la prima volta per Lerry Gnoli, che pure aveva negato di aver assunto alcol e stupefacenti prima di mettersi al volante: già nel 2022 era stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per omicidio stradale aggravato dall’uso di cocaina. Sebbene, è giusto precisarlo, la positività alla droga negli esami tossicologici non implica il loro uso nelle ore appena precedenti l’omicidio della 66enne sulla battigia. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Travolta e uccisa dalla ruspa in spiaggia, Lerry Gnoli di nuovo positivo alla cocaina: «Da 36 anni lavoravo così, nessuno mi diceva niente»

Uccisa dalla ruspa, spunta un nuovo precedente per l'autista: era stato arrestato per resistenza e con la cocaina

Nuovi dettagli emergono dalla tragedia avvenuta a Pinarella, dove Elisa Spadavecchia, 66 anni, è stata tragicamente uccisa da una ruspa.

