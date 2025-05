Traversata in canoa Ponza-Terracina per acquistare una barca inclusiva

Scopri la quarta edizione della “20 Miglia”, una travolgente traversata in canoa da Ponza a Terracina! Questo evento non è solo un’avventura sportiva, ma un gesto di solidarietà per l’acquisto di una barca a vela inclusiva. Un’opportunità unica per unire passione e impegno sociale, dimostrando che lo sport può davvero abbattere le barriere. Partecipa e fai la differenza: insieme, possiamo navigare verso un futuro più inclusivo!

Una traversata in canoa lungo la rotta Ponza-Terracina per raccogliere fondi per l'acquisto di una barca a vela inclusiva. Torna la "20 Miglia", un'impresa sportiva di atleti canoisti arrivata alla quarta edizione che quest'anno sarà dedicata appunto alla solidarietà e all'inclusione.

