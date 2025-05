Trasporti l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti | Scelte gravi che penalizzano i pendolari

L'Umbria si mobilita in difesa dei pendolari! Le recenti scelte di RFI e ART hanno scatenato una dura reazione da parte della Regione, colpendo un sistema già fragile. La mobilità sostenibile è una priorità in tutta Italia, ma senza ascoltare le esigenze locali, rischiamo di lasciare indietro chi ogni giorno affronta viaggi complicati. È tempo di ripensare il futuro dei trasporti per garantire servizi dignitosi e accessibili a tutti.

Si alza forte la voce della Regione Umbria contro le recenti decisioni di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che, secondo l'assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti, "vanno ben oltre la gestione temporanea dei lavori legati ai fondi.

