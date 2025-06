Trasporti l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti | Scelte gravi che penalizzano i pendolari

In Umbria, i pendolari si sollevano contro le scelte di Rete Ferroviaria Italiana e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. L’assessore regionale Francesco De Rebotti denuncia che queste misure non solo complicano gli spostamenti quotidiani, ma mettono a rischio il futuro della mobilità. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, l'Umbria chiede un cambio di rotta per garantire un trasporto più equo e accessibile. È tempo di unir

Si alza forte la voce della Regione Umbria contro le recenti decisioni di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che, secondo l’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti, “vanno ben oltre la gestione temporanea dei lavori legati ai fondi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Trasporti, l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti: "Scelte gravi che penalizzano i pendolari"

Scopri altri approfondimenti

Trasporti, l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti: "Scelte gravi che penalizzano i pendolari"

L'Umbria si mobilita in difesa dei pendolari! Le recenti scelte di RFI e ART hanno scatenato una dura reazione da parte della Regione, colpendo un sistema già fragile.

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Umbria Insorge Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trasporti, l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti: Scelte gravi che penalizzano i pendolari; Trasporti, l'Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti: 'Scelte gravi che penalizzano i pendolari'; Coop, Ricci (Avs): raccogliamo appello lavoratori Castiglione del Lago; Trasporti l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti | Scelte gravi che penalizzano i pendolari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Umbria, chiuse 2.436 aziende in tre mesi: “Troppe difficoltà per le imprese”

Da msn.com: La sfida delle donne e dei giovani. La Camera di Commercio: “Un saldo negativo di 1.079 attività”. Gli unici segnali positivi arrivano dagli Under 35 che investono soprattutto su turismo e servizi ...

Pedaggi autostradali,la logistica insorge contro i maxi-rincari

ilsole24ore.com scrive: Il mondo dell’autotrasporto e della logistica insorge contro il rincaro dei pedaggi ... vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti - subiamo consistenti rincari dei pedaggi autostradali.

Trasporti in Umbria, è guerra. "Si tagliano 13 milioni"

Secondo lanazione.it: Perugia, 2 ottobre 2022 - E’ una partita durissima, meglio sarebbe definirlo un duello, quello che si sta combattendo in Umbria sul fronte dei trasporti, tra scioperi, tavoli dimezzati ...