Trasporti al via i collegamenti via mare tra Napoli e le Eolie

Scopri la magia delle Isole Eolie! Dal 29 maggio, Snav inaugura i collegamenti veloci via mare da Napoli, rendendo accessibili queste perle del Mediterraneo fino al 15 settembre. Un'opportunità imperdibile per chi ama esplorare e godere di paesaggi mozzafiato, spiagge incantevoli e cultura unica. Non perdere l’occasione di vivere un'estate indimenticabile: il tuo viaggio verso il paradiso inizia ora!

di Marco Milano Dal 29 maggio si viaggia da Napoli per le Isole Eolie con collegamenti veloci via mare. Un servizio che sarĂ operativo per tutta l’estate e fino al 15 settembre. L’annuncio è stato dato da Snav, la compagnia marittima che opera sulla linea con un’unitĂ veloce e che ha fatto sapere, dunque, “che anche quest’estate si potranno raggiungere in poco tempo le affascinanti perle siciliane dal capoluogo campano”. Le partenze saranno programmate nei week end di giugno, e ci saranno, inoltre, corse quotidiane da fine giugno a settembre. La Snav che con le sue unitĂ assicura servizi caratterizzati dal tradizionale comfort ha reso noto che le le partenze sono previste alle ore 14. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Treni, i 'regionali del mare': nuovi collegamenti diretta da Milano alle localitĂ della riviera romagnola

Da oggi, i treni regionali del mare offrono collegamenti diretti tra Milano e le principali localitĂ della Riviera Romagnola, da Ravenna a Rimini.

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Via Collegamenti Via Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trasporti, al via i collegamenti via mare tra Napoli e le Eolie; Riorganizzazione sperimentale del trasporto pubblico urbano; Via a “SalentoinBus 2025”: dal 14 giugno riparte il servizio di trasporto estivo voluto dalla Provincia di Lecce; Da giugno via ai collegamenti via mare Lignano-Grado, Marano-Lignano e Monfalcone-Trieste. 🔗Ne parlano su altre fonti

Da giugno via ai collegamenti via mare Lignano-Grado, Marano-Lignano e Monfalcone-Trieste

Come scrive rainews.it: Novità e conferme sul trasporto pubblico marittimo, dalle bici a bordo alle tariffe e gli sconti sui pacchetti da 10 e 50 corse. Presto un nuovo natante per la tratta Trieste-Grado ...

Trasporti: Amirante, riparte collegamento via mare Ts-Slovenia-Croazia

Si legge su ilgazzettino.it: i collegamenti internazionali via mare tra Trieste e Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo. Il servizio viene ripristinato dopo la sospensione dello scorso anno e sarà attivo dal 26 giugno ...

Nuovo collegamento via lago da laveno mombello all’eremo di santa caterina del sasso attivo da giugno 2025

gaeta.it scrive: Dal 1º giugno 2025 un nuovo collegamento via lago tra Laveno Mombello e l’eremo di Santa Caterina del Sasso facilita l’accesso al monumento storico sul Lago Maggiore, promuovendo turismo sostenibile e ...