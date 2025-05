Trasferimenti missioni e nuovi incarichi | il valzer dei parroci

Il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, ha dato il via a un vero e proprio "valzer dei parroci", annunciando nuovi incarichi in occasione del giubileo delle famiglie. Questi cambiamenti non sono solo una questione organizzativa, ma riflettono un trend più ampio: la rinnovata vitalità delle comunità locali. Scopri come queste nomine possono influenzare la vita spirituale e sociale della tua parrocchia. Un nuovo inizio è alle porte!

Macerata, 31 maggio 2025 – Il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi questa sera ha annunciato i cambiamenti di incarichi nelle varie parrocchie e unità pastorali. In occasione della chiusura dell’anno pastorale con il giubileo delle famiglie, ha annunciato le novità che inizieranno a realizzarsi gradualmente nelle varie parrocchie a partire dal prossimo ottobre, con l’inizio del nuovo anno pastorale. Le famiglie si sono ritrovate alle 15 all’anfiteatro romano di Urbisaglia dove, insieme al vescovo e ai sacerdoti, sono partite in cammino verso l’Abbadia di Fiastra recitando il rosario. Dopo varie testimonianze, alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasferimenti, missioni e nuovi incarichi: il valzer dei parroci

