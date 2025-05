Transizione ecologica | AIR Campania rinnova il 53% della flotta

AIR Campania segna un passo decisivo verso la transizione ecologica, rinnovando il 53% della sua flotta con autobus a basse o zero emissioni. Con 806 mezzi che percorreranno 36,8 milioni di chilometri entro il 2026, l'azienda non solo migliora la qualitĂ dell'aria, ma si allinea anche alle sfide globali per un futuro sostenibile. Un esempio concreto di come il trasporto pubblico possa diventare protagonista nel cambiamento ambientale!

806 autobus, 30 milioni di chilometri percorsi – che diventeranno 36,8 milioni entro il 2026 – e il 53% della flotta già rinnovata con veicoli a basse o zero emissioni. Sono questi i numeri presentati da AIR Campania in occasione degli Stati Generali sull'Ambiente 2025, promossi dalla Regione Campania nell'ambito del Green Med Expo & Symposium, che si sono svolti alla Mostra d'Oltremare a Napoli. L'azienda regionale di trasporto pubblico locale si conferma così tra i protagonisti della transizione ecologica del settore. Nel corso del dibattito sulla "Mobilità Sostenibile in Campania", l'Amministratore Unico Anthony Acconcia ha dichiarato: "Grazie al sostegno della Regione e alla visione del Presidente De Luca, abbiamo rinnovato oltre la metà della flotta con autobus a basse emissioni di ultima generazione, a metano, ibridi ed elettrici.

