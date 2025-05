Tram e metro il Comune bussa alla porta di Salvini | chiesti 16 miliardi per le nuove linee

Roma è in attesa di una risposta cruciale: 16 miliardi per rivitalizzare il suo trasporto pubblico. Con una domanda che bussa direttamente alla porta del ministro Salvini, l’amministrazione capitolina punta a un potenziamento fondamentale delle linee tranviarie e metropolitane. Questo non è solo un investimento nel trasporto, ma un passo verso una capitale più sostenibile e moderna, pronta a rispondere alle sfide di un futuro in movimento. Riuscirà Roma a conquistare queste risorse vitali?

La scadenza del bando ministeriale per potenziare il trasporto pubblico di massa scadeva il 30 maggio. Una data che l’amministrazione capitolina aveva cerchiato di rosso sul calendario. Perché, un miglioramento sostanziale per le linee tranviarie e metropolitane di Roma, passa anche per i fondi. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tram e metro, il Comune bussa alla porta di Salvini: chiesti 1,6 miliardi per le nuove linee

