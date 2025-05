Tram a batteria su tutti i tracciati Il Comune ci prova

A Firenze, un passo verso il futuro: Palazzo Vecchio punta su tram a batteria per una mobilità sostenibile e affascinante. La giunta ha approvato un progetto da 20 milioni di euro per rinnovare l'intera rete tramviaria, sposando innovazione e bellezza. Questo non è solo un cambio di marcia, ma un segnale chiaro: le città possono evolversi, combinando efficienza e rispetto per l'ambiente. Scopri come Firenze si prepara a diventare un modello di trasporto moderno!

Palazzo Vecchio guarda al futuro del trasporto pubblico con un occhio alla sostenibilità e alla bellezza. Con una delibera votata dalla giunta ieri l’altro, l’amministrazione Funaro ha deciso di partecipare a un bando da 20 milioni di euro del ministero delle Infrastrutture con un progetto ambizioso: convertire l’intera linea tramviaria all’alimentazione a batteria così da eliminare le catenarie dai tratti più delicati dal punto di vista architettonico, storico e paesaggistico. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’impatto visivo nei luoghi di pregio, dal centro storico alle aree monumentali, senza rinunciare all’efficienza del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tram a batteria su tutti i tracciati. Il Comune ci prova

Cerca Video su questo argomento: Tram Batteria Tutti Tracciati Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tram a batteria su tutti i tracciati. Il Comune ci prova. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tram a batteria su tutti i tracciati. Il Comune ci prova

lanazione.it scrive: Palazzo Vecchio guarda al futuro del trasporto pubblico con un occhio alla sostenibilità e alla bellezza. Con una delibera votata dalla giunta ieri l’altro, l’amministrazione Funaro ha deciso di parte ...

Dalla Badia a Sant’Eufemia: il tram guarda già alla terza linea

Da giornaledibrescia.it: Il progetto della seconda tratta, firmato da Brescia Mobilità, non solo è ultimato (con la predisposizione di parcheggi scambiatori e opere di riqualificazione dei quartieri), ma per la linea ...

Tram, rotta nord-ovest. Binari nel cuore di Sesto. Undici le fermate: i nomi. La sfida: 46 mezzi a batteria

Segnala lanazione.it: Mentre i cantieri della linea 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli prendono velocemente corpo – con l’immediato codazzo di polemiche e per la paralisi quotidiana di Gavinana e per il ...