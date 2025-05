Tragico schianto in moto a Caltagirone Danilo Accardi perde la vita a 26 anni

Una vita spezzata troppo presto: Danilo Accardi, solo 26 anni, ha perso la vita in un terribile incidente a Caltagirone. Mentre il dibattito sulla sicurezza stradale si intensifica, questo evento tragico riaccende i riflettori su un tema cruciale: la vulnerabilit√† dei motociclisti. Ogni giorno, le strade si trasformano in teatri di rischi inaspettati. √ą tempo di riflettere e agire per proteggere chi ama la libert√† su due ruote.

Un motociclista di 26 anni, Danilo Accardi, √® morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri (30 maggio) a Caltagirone. Era alla guida di una Ktm che, per cause in corso di accertamento, si √® scontata con un‚Äôauto guidata da un 58enne che √® rimasto illeso. ¬ęAlla luce del tragico incidente di ieri sera che si somma a quello della settimana scorsa nel quale √® morto il 25enne. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Tragico schianto in moto a Caltagirone, Danilo Accardi perde la vita a 26 anni

Danilo Accardi è morto in un incidente a Caltagirone

