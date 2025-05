Tragico schianto in autostrada | sangue sull’asfalto Traffico in tilt

Tragedia sull'A7, dove uno schianto ha spezzato la serenità di una giornata in viaggio. Le strade, simbolo di libertà e avventura, si trasformano in scene drammatiche in un attimo. Questo incidente ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale in un periodo di crescente mobilità. È fondamentale riflettere sulle nostre abitudini alla guida, perché ogni vita conta e ogni scelta può fare la differenza. Restate informati, restate sicuri.

L'asfalto vibrava sotto il sole già alto di fine maggio, le carreggiate dell' A7 cominciavano a riempirsi di auto, camion e moto diretti verso sud. Poco dopo Ronco Scrivia, il rumore delle lamiere piegate e il silenzio improvviso hanno interrotto la coda ordinata dei veicoli in movimento. Erano circa le 10:40 del mattino, quando uno scooter con due persone a bordo si è schiantato autonomamente nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, in direzione Genova. L'incidente è stato violento, immediato, letale. A perdere la vita è stato un uomo di 46 anni, originario di Milano, che si trovava alla guida del mezzo.

