Tragico incidente a Motta Sant’Anastasia | muore una bimba di 15 mesi

Una domenica di lutto ha scosso Motta Sant’Anastasia, dove una bimba di soli 15 mesi ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Questo evento drammatico ci riporta a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nelle nostre comunità. Ogni giorno, strade affollate e distrazione possono avere conseguenze devastanti. In un momento di dolore, è fondamentale unirci per prevenire simili tragedie in futuro.

Una tragedia sulla SP134. Una domenica di dolore e sgomento ha colpito la comunità di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, dove un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di una bambina di appena 15 mesi. Il dramma si è consumato nella mattinata di sabato 31 maggio lungo la strada provinciale 134, l’arteria che collega il comune catanese al centro commerciale Etnapolis. L’impatto contro un muro di cinta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto coinvolta, una Fiat Punto, era guidata dalla madre della piccola. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha perso il controllo ed è finito contro il muro perimetrale di una proprietà privata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragico incidente a Motta Sant’Anastasia: muore una bimba di 15 mesi

Tragedia a Motta Sant'Anastasia: bambina di 15 mesi muore in incidente stradale

Tragedia a Motta Sant'Anastasia: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale.

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Motta Sant Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oroscopo domenica 1 giugno 2025; “Palermo, la città che non si racconta. A proposito di una Palermo che forse non esiste”; “La Palermo sepolta. Cronache di una città sotto i rifiuti, tra sacro e profano”; Palermitani popolo di disoccupati e nullafacenti, meno del 45% ha un lavoro, il 48% non lo cerca neanche: Dati preoccupanti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragico incidente a Motta S. Anastasia: muore una bimba di 15 mesi

Secondo livesicilia.it: MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Gravissimo incidente stradale autonomo questa mattina lungo la Strada Provinciale 134 in territorio di Motta Sant’Anastasia. Purtroppo il bilancio è drammatico. Una ba ...

Incidente stradale a Motta Sant’Anastasia: morte di una bambina di 15 mesi dopo uscita di strada sulla provinciale 134

Da gaeta.it: Una bambina di 15 mesi muore in un incidente sulla provinciale 134 a Motta Sant'Anastasia; la madre ferita è ricoverata al Garibaldi Nesima di Catania, indagini in corso sulle cause dello schianto.

Tragico schianto contro un muro: morta una bimba di 15 mesi

Secondo informazione.it: Trasportata in ospedale, la piccola non ce l'ha fatta MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Gravissimo incidente stradale autonomo questa mattina lungo la Strada Provinciale… Leggi ...