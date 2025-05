Traghetti arrivata dalla Cina la nuova nave Gnv Orion | prima di quattro

Il porto di Genova accoglie GNV Orion, la nuova nave che segna l’inizio di un ambizioso progetto di rinnovamento della flotta GNV, parte del Gruppo MSC. Con tre ulteriori unità in arrivo, si tratta di un passo fondamentale per il settore dei traghetti, sempre più orientato verso sostenibilità e innovazione. Scoprire come queste navi moderne miglioreranno l'esperienza di viaggio è solo l'inizio: la traversata non sarà mai stata così affascinante!

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, ha annunciato l’arrivo al porto di Genova di Gnv Orion, la seconda delle prime quattro navi di nuova costruzione e parte integrante del piano di rinnovamento e potenziamento della flotta. Salpata lo scorso 30 aprile dal cantiere navale Guangzhou. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Traghetti, arrivata dalla Cina la nuova nave Gnv Orion: prima di quattro

Cerca Video su questo argomento: Traghetti Arrivata Cina Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Traghetti, arrivata dalla Cina la nuova nave Gnv Orion: prima di quattro; Arrivato a Genova il traghetto Orion, nuova ammiraglia Gnv (Msc). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moby Fantasy, il traghetto passeggeri costato 160 milioni ha lasciato la Cina e viaggia verso l’Italia

Riporta ilsole24ore.com: Il viaggio del traghetto di nuova generazione ... Si tratta del Moby Fantasy, la nuova ammiraglia che una volta arrivata ed aver attraccato in Italia, inizierà a collegare Livorno con Olbia.

Consegnata in Cina la nuova nave traghetto Gnv Orion

msn.com scrive: (ANSA) - GENOVA, 16 APR - Il cantiere navale Guangzhou Shipyard International in Cina ha consegnato la nuova nave traghetto Gnv Orion, che entrerà in servizio nel Mar Mediterraneo da giugno sulla ...

GNV Orion consegnata in Cina: nuova nave green del Gruppo MSC pronta per il Mediterraneo

Scrive ligurianotizie.it: Prosegue il piano di rinnovamento e potenziamento della flotta GNV, compagnia di traghetti ... nuova generazione Rivestimento siliconico anti-attrito per ridurre il consumo di carburante Con l ...