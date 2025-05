Tragedia sul Monte Accellica | escursione finisce in dramma

Tragedia sul Monte Accellica: un'escursione che avrebbe dovuto essere un momento di avventura si è trasformata in dramma. I Vigili del Fuoco di Avellino sono prontamente intervenuti per soccorrere due escursionisti caduti in un dirupo, evidenziando la necessità di un'adeguata preparazione e attenzione durante le attività all'aperto. In un periodo in cui il trekking sta vivendo una rinascita, è cruciale ricordare che la sicurezza deve sempre essere in cima alla lista delle priorità.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nella giornata odierna per il recupero di due persone cadute in un dirupo sul Monte Accellica, in provincia di Avellino. L'allarme e l'attivazione dei soccorsi L'allarme è scattato in mattinata. Sul posto è stata inviata una squadra.

