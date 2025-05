Tragedia sul Gran Zebrù | trovato senza vita l’alpinista disperso

Una tragedia che scuote il mondo dell'alpinismo: Fabio Trevisan, un giovane di 28 anni, è stato trovato senza vita sul Gran Zebrù. Questa vicenda ci ricorda i rischi insiti nelle sfide estreme della montagna, frequentemente sottovalutati. In un'epoca in cui la passione per l'outdoor è in costante crescita, è fondamentale riflettere sull'importanza della sicurezza e della preparazione. La montagna è bella, ma può essere spietata.

È stato ritrovato senza vita Fabio Trevisan, l'alpinista altoatesino di 28 anni disperso da ieri sul Gran Zebrù, una delle vette più impegnative dell'Alto Adige. Originario di Laives, Trevisan stava affrontando la salita lungo un canalone in compagnia di un amico quando è stato travolto da una valanga che lo ha trascinato per circa 300 .

Valanga sul Gran Zebrù, disperso uno scialpinista

Tragedia sulle Alpi: un giovane scialpinista è disperso dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebru', nel gruppo dell'Ortles-Cevedale.