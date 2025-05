Tragedia nel Catanese auto si schianta contro un muro | muore una bimba di 15 mesi

Una tragedia sconvolgente ha colpito Motta Sant'Anastasia, dove una bimba di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale. Questo drammatico evento riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente nel nostro Paese. È fondamentale riflettere su come la distrazione al volante e la prevenzione possano salvare vite innocenti. Ogni giorno, ogni viaggio deve essere affrontato con responsabilità e attenzione.

Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La piccola era nell’auto guidata dalla madre che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo nell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Nello stesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia nel Catanese, auto si schianta contro un muro: muore una bimba di 15 mesi

