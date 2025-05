Tragedia in spiaggia l’investitore di Pinarella positivo alla cocaina

Una tragedia che scuote la riviera romagnola: Lerry Gnoli, l'uomo accusato di aver causato la morte della 66enne Elisa Spadavecchia, è risultato positivo alla cocaina. Questo drammatico evento si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza sulle spiagge italiane, dove il divertimento estivo può trasformarsi in tragedia. Quanto ancora dovremo attendere per una maggiore attenzione alla guida responsabile?

Cervia, 31 maggio 2025 - È risultato positivo alla cocaina Lerry Gnoli, il 54enne accusato di aver ucciso Elisa Spadavecchia, la 66enne che ha perso la vita sabato scorso su una spiaggia di Pinarella di Cervia, sul litorale romagnolo. L'uomo era alla guida della ruspa che ha travolto la vittima e, accortosi dell'incidente, ha subito chiamato i soccorsi, ma per lei non c'era più nulla da fare. Lerry Gnoli, 54 anni, ieri in procura a Ravenna è stato sentito per circa 4 ore (foto Corelli) LEGG IANCHE Il funerale di Elisa Spadavecchia, la figlia: “Grazie del tuo amore e dei sacrifici fatti” Gli esami tossicologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in spiaggia, l’investitore di Pinarella positivo alla cocaina

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Spiaggia Investitore Pinarella Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’investitore dopo la tragedia in spiaggia: “Dispiaciutissimo”. Aveva già ucciso un uomo, la rabbia della nipote : “E’ inaccettabile”; Tragedia di Pinarella, era un’insegnante di Vicenza la donna uccisa da una ruspa in spiaggia. Investitore in stato di fermo; Travolta in spiaggia a Pinarella, l’investitore fa altri nomi nell’interrogatorio fiume; Le indagini sulla tragedia a Pinarella di Cervia: l’autista della ruspa al lavoro di sua iniziativa?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La tragedia di Pinarella, l’investitore venerdì dal pm. Il marito della vittima: non voglio le sue scuse

Riporta ilrestodelcarlino.it: La procura intende capire da quanto tempo esattamente il 54enne lavorasse con patente revocata. I familiari di Elisa Spadavecchia hanno fatto capire di non gradire la lettera che l’uomo vorrebbe loro ...

Travolta in spiaggia a Pinarella, l’investitore fa altri nomi nell’interrogatorio fiume

Scrive msn.com: Camicia sbottonata, occhiali da sole. Rigorosamente accompagnato perché ha la patente revocata. L’uomo che guidava la ruspa sentito per 4 ore: “Non stavo lavorando in nero, ero autorizzato” ...

Tragedia di Pinarella: ruspa in spiaggia, il conducente era positivo alla cocaina

altarimini.it scrive: Lerry Gnoli, il 54enne che ha investito e ucciso con una ruspa la turista Elisa Spadavecchia, 66 anni, sulla spiaggia di Pinarella, è risultato positivo alla cocaina, come già accaduto nel 2022 quando ...