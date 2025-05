Tragedia all’alba a Maslianico | uomo di 51 anni investito e ucciso da un' auto

Una tragedia ha scosso Maslianico all'alba di sabato 31 maggio. Un uomo di 51 anni è stato investito in via Roma, un incidente che riporta alla luce una questione cruciale: la sicurezza stradale. Con l’aumento del traffico e le distrazioni al volante, episodi simili stanno diventando sempre più frequenti. È fondamentale riflettere sull’importanza di strade più sicure e comportamenti responsabili per proteggere vite umane.

Questa mattina, sabato 31 maggio 2025, Maslianico si è svegliata con una notizia drammatica. Poco prima delle 6, un uomo di 51 anni è stato investito in via Roma. L’impatto è stato violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile l’arrivo. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tragedia all’alba a Maslianico: uomo di 51 anni investito e ucciso da un'auto

