Tragedia al luna park mostrato in aula il video dell' incidente sul Tagadà

Una tragedia che scuote il mondo dei divertimenti: il video dell'incidente sul Tagadà al luna park, in cui ha perso la vita Luodovica Visciglia, è stato mostrato in aula. Le immagini, catturate da una giovane presente, rivelano l'istante drammatico in cui la vita di una ragazza è stata spezzata. Un campanello d'allarme per la sicurezza nei parchi di divertimento, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il divertimento deve andare di pari passo con la

È stato mostrato in aula un video dell'incidente in cui ha perso la vita Luodovica Visciglia. Il video, ripreso da una ragazza che si trovava al luna park la sera del 12 marzo 2022, mostra che la ragazza era seduta nel momento in cui è avvenuto l'impatto contro un albero che si trovava vicino.

