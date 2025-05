Traffico Roma del 31-05-2025 ore 18 | 30

A Roma, il traffico del 31 maggio 2025 è caratterizzato da una vivace manifestazione che sta animando le strade del centro. Mentre il corteo si sposta verso Piazzale Ostiense, i preparativi per il concerto di Liberato al Circo Massimo promettono di richiamare ben 48.000 fan. Questo evento non solo evidenzia l’amore dei romani per la musica, ma segna anche un trend crescente di partecipazione culturale nelle piazze storiche della capitale. Preparati a vivere un’atmosfera

in centro è in corso una manifestazione con corteo che partito da Piazza Vittorio sta raggiungendo Piazzale Ostiense chiusure e deviazioni al passaggio partecipanti dalle 21 al Circo Massimo in programma il concerto di liberato all'evento assisteranno circa 48000 persone sono già chiuse via dei Cerchi via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via dell'Ara massima di Ercole un tratto del Lungotevere Aventino e via di San Gregorio dalle 22 circa su disposizione della Questura sarà chiusa la stazione metro B del Circo Massimo utilizzabili In alternativa alle fermate di piramide Colosseo e domani domenica primo giugno Roma ospiterà l'ultima tappa del giro d'Italia Partenza prevista dal Vaticano intorno alle 15 i Corridori raggiungeranno Ostia passando per il litorale per poi fare ritorno in centro città e affrontare il circuito finale di 8 giri con arrivo al Circo Massimo Sono già attivi divieti di sosta nelle aree di Prati San Pietro ed In alcune zone e di Ostia Dalle prime ore di domani chiusura interesseranno diverse strade del centro dei Lungotevere e la carreggiata centrale della Colombo modifiche di percorso anche per 66 linee bus e tram

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

