Traffico Roma del 31-05-2025 ore 14:30

Roma si prepara a un weekend da ricordare! Tra concerti e eventi storici, il traffico si infittisce, ma la città è viva come mai. Questa sera, il concerto di Liberato al Circo Massimo promette emozioni forti, mentre domani gli appassionati di ciclismo attenderanno con ansia la tappa finale del Giro d'Italia. E non dimentichiamo la tradizionale parata militare del 2 giugno. È il momento perfetto per scoprire la bellezza della Capitale!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Roma ospiterà in questi giorni diversi eventi a cominciare dal concerto di liberato alle 21 di questa sera al Circo Massimo domani domenica primo giugno la tappa finale del giro d'Italia ed è ancora lunedì La Tradizionale parata militare del 2 giugno per la festa della Repubblica chiuso dalle 14 di ieri il tratto di via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro graduali chiusure e deviazioni fino a cessate esigenze di lunedì interesseranno tutta l'area del Circo Massimo foro romano e Colosseo prestare attenzione alla segnaletica sulla Roma Fiumicino oggi e domani domenica primo giugno fascia oraria 730 16:30 sarà tipo un restringimento di carreggiata prestare attenzione alla segnaletica in programma tra le 14 e le 20 di oggi una manifestazione corteo i partecipanti partendo da Piazza Vittorio Emanuele II raggiungeranno Piazzale Ostiense Tra le strade itinerario del corteo via dello Statuto via Merulana via Labicana Piazza del Colosseo Piazza di Porta metronia via Druso Piazzale Numa Pompilio Via Baccelli viale Giotto previste chiusure deviazioni al passaggio del corteo proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia pertanto la linea tram 2 è sostituita integralmente da bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-05-2025 ore 14:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Trenitalia, modifiche alla circolazione per lavori a Termini

Per lavori di rinnovo deviatoi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nella stazione di Roma Termini, dal 3 al 14 giugno alcuni treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), so ...

Traffico intenso dal 31 maggio: autostrade e strade maggiori da bollino rosso per i viaggi estivi

Tra il 30 maggio e il 2 giugno traffico intenso sulle autostrade italiane con bollino rosso, rallentamenti e controlli; mete preferite sono località balneari, città d'arte, montagna e terme.

Traffico Roma del 26-05-2025 ore 08:30

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione rallentamenti e code su tutte le principali strade che conducono verso il centro code su via Aurelia via di ...