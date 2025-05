Traffico Roma del 31-05-2025 ore 11 | 30

Roma si prepara a vivere un weekend di eventi straordinari! Dal 31 maggio al 2 giugno, il traffico nella zona tra Circo Massimo, Foro Romano e Colosseo subirà cambiamenti significativi per la parata militare e il concerto di Liberato. Un'opportunità imperdibile per immergersi nell'atmosfera festiva della Capitale. Ricordate di pianificare in anticipo i vostri spostamenti: l’arte e la musica saranno protagoniste, ma anche il traffico avrà il suo spettacolo!

Luceverde Roma trovati dalla redazione fino al 2 giugno tutta l'aria tra Circo Massimo foro romano e Colosseo Sara interessata da cambiamenti alla viabilità con divieti di transito e sosta per la tradizionale parata militare del 2 giugno ma anche per il concerto di liberato in programma questa sera alle 21 al Circo Massimo e per la tappa conclusiva del giro d'Italia prevista per domani domenica primo giugno primo pomeriggio alle 20 di oggi in programma una manifestazione con corteo al Qual è prevista la partecipazione di circa 20000 persone i partecipanti Si muoveranno tra le altre so via dello Statuto via Merulana via Labicana Piazza del Colosseo Piazza di Porta metronia via Druso viale Guido Baccelli per raggiungere Piazzale Ostiense e sfileranno con il corteo anche 8 Tir e due camion previste chiusure deviazioni al passaggio dei partecipa per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-05-2025 ore 11:30

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma

Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 31 05 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Le strade chiuse a Roma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno; Al Circo Massimo il concerto di Liberato, la viabilità; Concerto di Liberato a Roma il 31 maggio, orari di mezzi e metro: strade chiuse e bus deviati; Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trenitalia, modifiche alla circolazione per lavori a Termini

Riporta ansa.it: Per lavori di rinnovo deviatoi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nella stazione di Roma Termini, dal 3 al 14 giugno alcuni treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), so ...

Roma, domenica 1 giugno strade chiuse e divieti di transito: come muoversi

Secondo diregiovani.it: Strade chiuse al traffico e divieti di transito nella Capitale previsti per domenica 1° giugno. Ecco dove non ci si potrà muovere.

Traffico intenso dal 31 maggio: autostrade e strade maggiori da bollino rosso per i viaggi estivi

Riporta gaeta.it: Tra il 30 maggio e il 2 giugno traffico intenso sulle autostrade italiane con bollino rosso, rallentamenti e controlli; mete preferite sono località balneari, città d’arte, montagna e terme.