Traffico Lazio del 31-05-2025 ore 09 | 30

Attenzione automobilisti! Fino al 6 giugno, la via Flaminia presenta traffico a senso unico alternato tra Sant'Oreste e Civita Castellana, con possibili rallentamenti. Ma non è tutto: il tratto Sora-Atina-Cassino resta chiuso per lavori, creando un ulteriore intoppo. In un periodo in cui il turismo nella regione cresce, preparatevi a pianificare i vostri spostamenti. La pazienza è la chiave per viaggiare sereni!

Luceverde Lazio nei trovati dalla redazione fino al 6 giugno lavori sulla via Flaminia con traffico a senso unico alternato tra Sant'Oreste Civita Castellana non si escludono i rallentamenti sul posto resta chiuso per lavori il tratto di strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Tina inferiore Atina è superiore In entrambe le direzioni di apertura programmata per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla strada provinciale 259 si lavora di notte su via Pontina fino al 30 giugno ad eccezione dei giorni festivi nella fascia oraria 21:36 del mattino chiusa tra Tor de' Cenci e Pratica di Mare verso Pomezia deviazioni posto e Comune di Roma sulla Roma Fiumicino riduzione di carreggiata per lavori della fascia oraria 7:30 a 16:30 all'altezza del viadotto della Magliana fino al primo di giugno è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30

Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

2 giugno, ecco i giorni caldi per il traffico: primo assaggio dell'esodo estivo sulle strade

Traffico più intenso tra la sera di venerdì 30 maggio e la mattina di sabato 31, in particolare verso le località di mare. Circolazione dei mezzi pesanti interdetta 1 e 2 giugno

Traffico Lazio del 28-05-2025 ore 09:30

Luceverde Lazio saluto dalla redazione Ben ritrovati traffico incolonnato su via Aurelia per lavori tra via dell'arrone Malagrotta verso Roma coda

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare nel loro specifico in interna si sta in