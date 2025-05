Traffico intenso per il ponte del 2 giugno Incidente A1 maxi coda in Toscana

Il ponte del 2 giugno segna l’inizio dell'estate per milioni di italiani, ma il traffico intenso su strade e ferrovie sta mettendo alla prova la pazienza degli automobilisti. In Toscana, una maxi coda sull'A1 ha già creato disagi, amplificando l'attesa per il weekend. La voglia di viaggiare è grande, ma il caos è dietro l'angolo. Sarà la logistica a fare la differenza nella stagione turistica? Preparatevi!

Firenze, 31 maggio 2025 – Voglia d’estate, voglia di turismo, voglia di mare. E i problemi che ne conseguono sul fronte del traffico. Sono milioni gli italiani che si spostano per il ponte del 2 giugno e questo sabato 31 maggio non è iniziato bene in Toscana sul fronte dei trasporti. Oltre ai disagi per chi ha scelto il treno, con un guasto a San Piero a Sieve che ha costretto a instradare alcuni treni dell’alta velocità sulla linea convenzionale via Prato per raggiungere Bologna e ritardi di una quarantina di minuti, sulle autostrade ci sono diverse segnalazioni di traffico intenso. Traffico intenso sulla A11 Firenze Mare, con rallentamenti che iniziano già da Prato Ovest fino a Lucca verso Viareggio e la Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffico intenso per il ponte del 2 giugno. Incidente A1, maxi coda in Toscana

