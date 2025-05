Traffico in tilt in via Sadat | Una vergogna lasciare residenti e automobilisti in questa condizione

Traffico in tilt in via Sadat: una situazione insostenibile per residenti e automobilisti! La chiusura della strada, a causa di un cedimento, sta provocando disagi crescenti nella zona della Fiera del Mediterraneo. Un episodio che rispecchia un trend più ampio di infrastrutture trascurate nel nostro paese. È ora di chiedere al Comune interventi rapidi e risolutivi! La pazienza dei cittadini ha un limite, e la sicurezza deve tornare al centro dell'attenzione.

Scrivo per segnalare ancora una volta il disagio che sta creando e sta crescendo nella zona della Fiera del Mediterraneo con la chiusura della via Sadat per cedimento stradale. È tutto palesemente in tilt e regna l'anarchia. In più, il Comune che finora non si è espresso, ha confermato la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Traffico in tilt in via Sadat: "Una vergogna lasciare residenti e automobilisti in questa condizione"

