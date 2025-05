Tradimento replica puntate 31 maggio 2025 | Video Mediaset

Sabato 31 maggio è un giorno da segnare sul calendario per gli appassionati di "Tradimento"! Con i colpi di scena delle puntate 75 e 76, la soap turca continua a catturare l'attenzione di milioni di telespettatori. Il legame tra Kahraman e Oylum si fa sempre più intenso, mentre le tensioni aumentano. Questo intrigante intreccio di emozioni riflette il trend delle storie d’amore impossibili che affascinano il pubblico, rendendo ogni episodio imperdibile. Non perderti

Doppio appuntamento oggi – sabato 31 maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 75 e 76 della seconda stagione trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Kahraman riesce a salvare Oylum mentre Mualla insiste affinché lui vada a Diyarbakir a chiarire la situazione. Mualla dice a tutti di voler portare Behram in Svizzera. Mualla, determinata a tenere segreta la morte di Behram, dice a Oylum che suo figlio è stato portato in una clinica in Svizzera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it