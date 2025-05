Tradimento la proposta di Sezai a Güzide riscrive la rotta della soap | tutto quello che c’è da sapere

Il mondo delle soap opera è in continua evoluzione e "Tradimento" non fa eccezione. Con la proposta di matrimonio di Sezai a Güzide, gli equilibri sentimentali si alterano, attirando l’attenzione degli spettatori. Questo colpo di scena, atteso da tempo, non solo riaccende l'interesse per la trama, ma riflette anche il crescente fascino per le storie d'amore complesse e inaspettate. Cosa ne penserà Güzide? Scoprilo nei prossimi episodi!

Il colpo di scena è servito: Sezai Okumu? chiede ufficialmente la mano della giudice Güzide Yenersoy nei prossimi episodi di Tradimento (titolo originale Aldatmak). Il gesto, atteso dai fan fin dal debutto italiano del 1° dicembre 2024, promette di cambiare gli equilibri sentimentali della serie turca che Canale 5 trasmette ogni giorno nel daytime e .

