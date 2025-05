Tradimento | arresto di Tolga denuncia di Selin e inganni familiari

Stasera, "Tradimento" promette colpi di scena mozzafiato! Dopo la denuncia di Selin e l'arresto di Tolga, i segreti familiari vengono a galla con una forza inaspettata. In un'epoca in cui le relazioni vengono messe alla prova da inganni e tradimenti, questo episodio ci invita a riflettere su cosa significhi davvero fidarsi degli altri. Non perdere l'appuntamento alle 23.10 su Canale5: il drama è assicurato!

Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, non mancate l'appuntamento con la soap Tradimento, in onda su Canale5 subito dopo l'episodio speciale di Uomini e Donne. Di seguito, analizziamo insieme le anticipazioni della serata, con dettagli precisi sui vari sviluppi che interesseranno i protagonisti. Orario e contesto della trasmissione Dalle 23.10 si seguirà la puntata serale

Tradimento: Selin si auto-ferisce per incolpare Tolga mentre Oltan trama l’arresto di lui

Nel mondo avvincente di "Tradimento", le tensioni aumentano: Selin decide di autoferirsi per incastrare Tolga, mentre Oltan ordisce un piano per farlo arrestare.

Tradimento, le anticipazioni di oggi (venerdì 30 maggio): Selin denuncia Tolga, Mualla incoraggia Kahraman

Anticipazioni Tradimento 1° giugno: Tolga fa irruzione armata

"Tradimento", doppia puntata il 30 maggio: Oylum respinge Tolga, Selin denuncia l’ex

