Tradimento anticipazioni 1º giugno | Tolga cerca di rapire Oylum Tarik arrestato per omicidio

Il prossimo episodio di "Tradimento" promette di tenere incollati gli spettatori, con Tolga pronto a tutto pur di riconquistare Oylum. In un contesto sempre più drammatico, dove l’amore si intreccia con il crimine, il gesto disperato di Tolga e l'arresto di Tarik per omicidio creano una tensione palpabile. Non perderti questo appuntamento su Canale 5 alle 14.20: ogni scena è un colpo di scena!

Tolga tenta il gesto estremo pur di stare insieme ad Oylum, ma le cose non vanno come sperava. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento. Anche domani, Tradimento non si ferma. La soap torna su Canale 5 alle 14.20 con un appuntamento a dir poco ricco di colpi di scena. A partire dal gesto di Tolga, che deciso a tornare con Oylum, compirà un gesto tremendo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio, Ipek aveva rivelato a un preoccupato Sezai di essere affetta da una rara malattia. La ragazza gli ha detto che questa condizione la rende compulsiva, spiegando così il perché del suo comportamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 1º giugno: Tolga cerca di rapire Oylum Tarik arrestato per omicidio

Tradimento: Tolga arrestato, segreti su Can e scontri familiari inaspettati

Nei prossimi episodi di "Tradimento", in onda su Canale 5 dal 19 al 25 maggio 2025, il dramma familiare si intensifica.

