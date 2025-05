Tra papaveri e lucciole lungo l’antico Decumano

Immergiti nella magia della natura con "Tra papaveri e lucciole", un'esperienza unica nel cuore di Gattolino. Questa passeggiata serale non è solo un'occasione per godere dello spettacolo delle lucciole, ma anche un viaggio nella storia lungo l'antico Decumano. Un modo perfetto per riscoprire il legame tra uomo e terra, in un momento in cui la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale sono più importanti che mai. Non perdere questa opportunità!

. L’appuntamento è per questa sera a Gattolino dalle 21,15 con partenza e arrivo dalla chiesa di Sant’Anastasia. Terre Centuriate Cesenati organizza la tradizionale passeggiata di fine maggio lungo il decumano di via Mesola, antica strada vicinale che attraversa i campi coltivati del reticolo centuriale. Il percorso molto facile e adatto a tutti, darà modo ai partecipanti di assistere allo spettacolo naturale della bioluminescenza prodotta dalle lucciole nella loro stagione amorosa, e di attraversare una quadra della centuriazione realizzata dai Romani alle fine del III secolo a. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra papaveri e lucciole lungo l’antico Decumano

