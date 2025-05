Tra manifestazione per Gaza e referendum la sinistra rischia di bruciarsi in un weekend

Nel weekend che si preannuncia cruciale per la sinistra, con manifestazioni a sostegno di Gaza e un referendum in vista, la situazione si complica ulteriormente. Il rifiuto di Hamas alla tregua proposta dagli Stati Uniti non fa che intensificare l’agonia del popolo palestinese, evidenziando un paradosso inquietante: i veri nemici dei palestinesi sono spesso quelli che dovrebbero proteggerli. Una riflessione necessaria su come si definisce la solidarietà oggi.

Il no di Hamas alla tregua proposta dagli Stati Uniti e accettata dal governo di Israele prolungherĂ l’agonia di Gaza e costerĂ la vita a molti palestinesi. Come se non bastasse la carneficina in atto da due anni, un’altra tegola. È l’ultima conferma che i primi nemici dei palestinesi sono i terroristi di Hamas. Il che non solleva minimamente Benjamin Netanyahu dalle sue tremende colpe. Ma, diciamo cosĂŹ, l’ultima sciagurata scelta dei tagliagole del 7 ottobre è un fatto nuovo che dovrebbe pesare sulla manifestazione per Gaza di sabato prossimo. In parole povere, sarebbe auspicabile che i triumviri della sinistra e i loro collaboratori aggiornassero la piattaforma (che peraltro non esiste perchĂŠ fa riferimento alla mozione parlamentare di molte settimane fa) e le parole d’ordine del corteo che finirĂ a piazza San Giovanni, nel senso di accompagnare ai consueti slogan contro il governo di Israele (speriamo solo il governo e non il popolo israeliano tout court ) efficaci condanne, anche da parte degli oratori dal palco, dei terroristi che vogliono prolungare la guerra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it Š Linkiesta.it - Tra manifestazione per Gaza e referendum, la sinistra rischia di bruciarsi in un weekend

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina"

Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

