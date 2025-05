Tra Kiev e Mosca il negoziato è un altro modo di fare la guerra

Tra Kiev e Mosca, il negoziato diventa un campo di battaglia sotterraneo. Le trattative ufficiali, in teoria distanti, nascondono una danza diplomatica intensa, dove ogni parola pesa come un colpo di cannone. Questo scenario riflette un trend globale: i conflitti moderni non si combattono solo sul campo, ma anche tra le pieghe della diplomazia. Riusciranno le parti a trovare un accordo, o è solo un gioco di potere?

Sembra quasi che le contrattazioni più significative fra Russia e Ucraina si svolgano «a lato» del tavolo negoziale vero e proprio, che è apprestato (almeno in teoria) nella città turca .

Vertice fantasma, Mosca vuole tenersi tutto. Kiev: «Irricevibile»

Il recente vertice tra Russia e Ucraina a Istanbul si è concluso senza progressi concreti. Mosca ribadisce la sua intenzione di mantenere il controllo su ampie aree, mentre Kiev definisce le proposte russe "irricevibili".

