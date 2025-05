Tra Hakimi e Thuram la finale di Champions League si gioca anche fuori dal campo

La finale di Champions League non è solo un evento calcistico: è una sfida tra culture, stili e visioni. Hakimi e Thuram non sono solo calciatori, ma simboli di Parigi e Milano, due città che si contendono il trono della moda. Mentre i tifosi si preparano a vivere emozioni forti in campo, la vera battaglia si svolge anche nei cuori di chi ama il bello. Chi vincerà, tra fashion e football?

La finale di Champions League si gioca anche fuori dal campo. A Monaco di Baviera si affronteranno PSG contro Inter. Ma sarebbe riduttivo dire che si tratta solo di una partita. In campo ci saranno anche due idee di stile, due città-mondo, due energie diverse che si contendono da tempo il titolo di capitale della moda europea. E sì, anche due volti che sono stati cover story di GQ Italia durante la stagione: Achraf Hakimi e Marcus Thuram. Marcus Thuram arriva a Clairefontaine. J.E.ESIPA ipa-agency.net C’è Hakimi che con Parigi condivide il passo veloce e un’eleganza innata. Silhouette asciutta, sguardo dritto e una sicurezza che arriva da lontano, come ci aveva raccontato qualche mese fa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tra Hakimi e Thuram la finale di Champions League si gioca anche fuori dal campo

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz

Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz.

